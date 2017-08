Flere varme hænder, tak

I sidste uge kunne man læse i medier, at flere Sjællandske kommuner har mindsket udgifterne til administration ved bla. at gøre op med antallet af chefer. Det giver flere penge til ægte velfærd. Hvad med Gladsaxe kommune?

En analyse fra analyseinstituttet, KORA, fra februar i år viser, at administrationen i Gladsaxe kommune er noget højere end den burde være. KORA har beregnet, at Gladsaxe kommune brugte 8851 kr. til administration pr. indbygger i 2015. Kommunens administrative udgiftsbehov som følge af kommunens geografi og befolkningssammensætning er beregnet til 8475 kr. pr. indbygger. Eller ca. 25 mio. Kr. om året for meget i administration. Liberal Alliance vil gerne have mere velfærd for pengene. Mindre administration og mere for skattekronerne. Færre kolde hænder og flere varme hænder til at passe vores borgere. Derfor går Liberal Alliance til budgetforhandlingerne med et ønske om en slankere administration.

Michele Fejø

Medlem af Gladsaxe Byråd for Liberal Alliance