Flot færdselsstart i Buddinge

Farten skal afpasses og selerne skal bruges. Sådan skal det være overalt. Men nær en skole er det ekstra vigtigt. Og man ved af erfaring, at når børn og forældre kommer ud ad døren i sidste øjeblik, så er glemsomheden større.

Gladsaxes to lokale politibetjente Agim Memisi og Abdel Chtioui var onsdag morgen forbi Buddinge Skole for at se, hvordan det stod til. Man kunne frygte, at sommerferien havde fået forældre og børn til at sjuske med færdselsreglerne. Det var ingenlunde tilfældet.

– Det var meget imponerende. Både med hensyn til fart og brug af seler. Kun en enkelt voksen fik en påtale for manglende sele, men ingen børn mødte frem uden brug af sele, sagde Agim Memisi.

Abdel Chtioui var synlig ved skolepatruljen. Også han havde kun ros til børn og forældre: – Det er vores opfattelse, at folk generelt er blevet bedre til at overholde reglerne. Jeg bemærkede også, at man brugte det rigtige udstyr. I det hele taget er det godt, at vi er her sådan en travl morgen, for det får lige alle til at tænke over reglerne en ekstra gang.Netop synligheden er meget vigtig. De to betjente havde parkeret deres politibil, så ingen skulle føle, at de blev lokket i en fælde: – Det at vi som lokalbetjente er ude på skolerne har en enorm betydning.

– Bare de kunne komme hver dag, men sådan bliver det jo nok ikke, sagde Buddinge Skoles serviceleder Carsten Pedersen.

– Nej, vi skal også ud på andre skoler. Men naturligvis følger vi op på Buddinge Skole. Der kommer også snart en periode, hvor det begynder at blive mørkt, så der kigger vi nok forbi, lovede Gladsaxes to lokalbetjente, der til daglig rent fysisk sidder på stationen i Rødovre, men forsøger at være så synlige som overhovedet muligt for de 70.000 Gladsaxeborgere.



Bortset fra en enkelt forældrepåtale, så var alle seler spændt forsvarligt, da Gladsaxe-

lokalbetjenten Agim Memisi kiggede efter på Buddinge Skole. Foto: Kaj Bonne.