Forhindringer alle vegne

Enhver forhindring, der ligger på din vej, skal passeres.

Det er en af grundideerne i bevægelsesformen parkour, hvor man udelukkende ved hjælp af kroppen anvender byens rum – mure, bygninger, tage, vægge, gelændere, lygtepæle o.a – til at komme fremad på en alternativ måde.

Parkour var en af de sommerferieaktiviteter, som Gladsaxe Kommune og Gladsaxe idræts Forening tilbød skoleeleverne fra 3.-6. klasse. Interessen var stor, og når børnene havde dyrket parkour i seks timer, var batterierne flade:

– Børnene bliver meget trætte og godt møre efter en hel dag med parkour. Efter 30 timers parkour-træning i løbet af en uge er de blevet helt hæderlige. Flere af dem har da også udtrykt ønske om at fortsætte i vores forening efter ferien. Skulle andre have lyst til at prøve parkour i GIF, så er de meget velkomne, siger instruktør Christian Rasmussen, der sammen med kollegerne Rasmus Kildedal og René Pikardt har haft to store sommerferiehold gennem de indledende teknikker.

I fredags sluttede ferieaktiviteten med udfordringerne i parkouranlægget i Byens Arena i Høje Gladsaxe. Børnene varmede op med en god gammeldags tag-fat, inden de kastede sig ud i at tilpasse bevægelserne anlæggets forhindringer.