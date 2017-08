Formelt besøg i mudderet

Som spejder må man lære at døje med vejr og vind og under denne sommer også store mængder mudder. I Sønderborg var 332 spejdere fra Gladsaxe kommune samlet, hvor både borgmester Trine Græse, formanden for folkeoplysningsforbundet, Lars Abel, og fritidskonsulenten Rikke Clausen kom forbi.

Trine Græse har selv været spejder i mange år samt spejderleder i DDS, hvorigennem hun mødte sin mand. Igennem spejderbevægelsen har Trine Græse slæbt spejderlivets fokus på mennesket og fællesskabet med sig. På lejren havde hun et hårdt program og ankom derfor tidligere for at besøge børnene, børnebørnene og opleve bålrøgen og spejderstemningen, som ånder fællesskab og sammenhold.

– Det at være spejder handler om samarbejde, kreativitet, klare sig selv og at blive mester i sit eget liv på mange måder og at blive selvstændig. Det er også mange af de ting, man lærer i folkeskolen og som erhvervslivet sætter rigtig stor pris på. På borgmesterdagen var alle spejderne i fuld gang med at klargøre den ”Synnejysk daw”, hvor der skulle bygges heste til den store ringridningsturnering og laves kager til kagebordet.

Vil skabe grupper

To af kvarterets spejdere valgte dog at følge med Græse til konference for at debattere. En af spejderne var 16-årige Helene Poulsen fra 2. Lyngby Optaya, som fortæller at de blandt andet diskuterede, hvordan man danner flere aktive spejdergrupper i Høje Gladsaxe og Værebroområdet og desuden hvad der skal til for at holde kommunens unge aktive i spejderbevægelsen.

– Vi har haft store problemer med, at de unge springer fra, når de bliver ældre og jeg ved, at vi ikke er den eneste klan, der har det sådan.

Helene mener også, at det er vigtigt at støtte spejderbevægelsen, da den er med til at udvikle de unge og gøre dem selvstændige.