Forskønnelse af Bagsværd Hovedgade

Kommunen er i gang med at forsøge at forskønne og renovere Bagsværd Hovedgade. Lidt forskønnelse bliver det til, men bestemt ikke nok. Lidt pænere fortov og cykelsti er, hvad det ser ud til at blive til, men der mangler noget hyggeligt og smukt i Bagsværd Centrum. Man kan næppe kalde Bagsværd Centrum for smuk. Der må gøres noget, så Bagsværd Centrum bliver attraktiv.

Der er alt for få træer på hovedgaden. Hvad med at plante flere træer i forbindelse med det igangværende brolæggerarbejde? Gladsaxe holder jo af at skilte sig med at være en grøn kommune.

Hvad med at lægge brosten på gaden fra Bibliografen til det ucharmerende Bagsværd Torv, og samtidig med at hæve År 2000 Pladsen til gadeniveau? Sammen med noget grønt ville det skabe fundamentet for et positivt og venligt miljø i al det beton, der er i den del af hovedgaden med de to vindomblæste højhuse. Det vil tilmed automatisk nedsætte hastigheden for den ofte hurtigkørende og larmende trafik og dermed i større grad være med til at trafiksikre fodgængere og cyklister.

Prøv at se på Lyngby Hovedgade hvor der er træer og brosten. Men det er jo også en anden kommune.

Otto Jarl