Franske lækkerier

Den franske ”Danserinden”, instrueret af den brillante Stephanie di Gustio, hensætter publikum til Paris i slutningen af 1800-tallet, hvor Loïe Fuller revolutionerede dansekunsten med sine moderne og opsigtsvækkende forestillinger. Det er måske forkert kun at gøre opmærksom på dansen, for Loïe var nytænkende på en lang række områder. Lyssætning, effekter og en total ny måde at bruge scenegulvet på var bare nogle af de opfindelser Loïe lagde navn til.

Dokumentaren ”City of Ghosts” følger en modstandsgruppe fra byen Raqqa i Syrien. Byen er fuldstændigt kontrolleret af Islamisk Stat, der holder lokalbefolkningen i et jerngreb. Modstandsgruppen har siden Islamisk Stats erobring dokumenteret bevægelsens forfærdelige handlinger i byen med blandt andet mobiltelefoner. Det er dog livsfarligt arbejde, da ISIS holder et vågent øje, og så selv de mindste fejltrin bliver straffet med dødsstraf. Matthew Heineman, der gav os dokumentaren ”Cartel Land” om den mexicanske narkokrig, står bag kameraet på dette rystende indblik i en konflikt, der nærmest synes uden ende.

Ovenstående film har alle premiere i Bibliografen torsdag 10. august.

Som et helt særligt tilbud til Bibliografens publikum inviteres der til forpremiere på ”Aldrig mere i morgen”, Erik Clausens nye film. Det foregår mandag 21. august, hvor Erik Clausen selv vil være til stede og introducere sin film, der har Bodil Jørgensen og Clausen selv i hovedrollerne. Man skal dog skynde sig at bestille billetter, de bliver nemlig revet væk. Billetter kan reserveres eller købes på bibliografen.dk.