Men Winnie Rubens kupon blev udtrukket i den store Sommerquiz-konkurrence. Gladsaxe Bladet havde i samarbejde med Happydays udloddet et gavekort til to overnatninger på Viva Hotel Hotel by Vier Jahrezeiten i Lübeck for to personer til en værdi af 2.097 kroner.

Det er ikke første gang, Winnie Ruben skal til Lübeck: – Jeg har været der en gang tidligere, hvor jeg tilfældigt kom forbi. Her så jeg, som man jo skal, de mange kageboder. Jeg regner med at tage en veninde med til Lübeck.