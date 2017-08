Gladsaxegarden bliver sorteper

Der er skimmelsvamp-problemer på Gladsaxe Skole i hovedbygningen. De skal naturligvis ordnes, så eleverne kan gå i skole i sunde bygninger.

Løsningen er at stille nogle pavilloner op på den anden side af Klausdalsbrovej. Så langt så godt.

Men der holder Genbrugslopperne til. Så de må flytte .Kommunen har så fundet ud af at flyttet loppemarkedet ud til vandrehallen på Grønnegården – hvor Gladsaxegarden holder til.

Så nu er aben landet på gardens skuldre. Efter et mildt sagt uskønt forløb.

For undervejs glemte man at informere garden, der lige nu mest af alt glæder sig over at vejret er så godt, at man kan øve eksercits ude på græsset.

-Vi vil ikke kaste med mudder og vil gerne i en dialog, men lige her og nu ser det ikke så godt ud for os, siger Helle Glottrup, der er formand for Gladsaxegarden.

-4. maj blev jeg ringet op af formanden for Genbrugslopperne, der kunne fortælle mig, at vi ville blive flyttet fra Grønnegården. Det kunne jeg ikke tro, og jeg havde jo ikke hørt noget fra kommunen. Dagen efter var jeg tilfældigvis på rådhuset, hvor jeg blev spurgt, om jeg havde set den mail, der var sendt samme dag. Det havde jeg så ikke, siger Helle Glottrup.

Kommunikationssvigt

Kommunen erkender blankt, at der har været kommunikationssvigt i forhold til garden. Der har været misforståelser mellem diverse afdelinger, kan man læse på dagsordenen til Folkeoplysningsudvalgets møde 23. august.

22. maj var garden indkaldt til et møde, hvor man fik at vide, hvordan kommunen ville løse problemet. Man ville tilbyde egnede lokaler.

-Lige nu har vi fået tilbud om at bruge aulaen på Gladsaxe Skole, men vi har jo elever, der har forladt skolen på grund af skimmelsvamp-problemerne, siger Helle Glottrup.

-Vi vil selvfølgelig ikke fremstå som kværulanter, men det virker som om man fra kommunens side ikke forstår diverse problemer med logistik, når vores noder skal transporteres rundt og opbevares. Og hvis eleverne skal være i et klasselokale, hvor skal administrationen så gøre af sig selv. Vi skal jo også passe på eleverne, og hvad med det sociale liv, siger Helle Glottrup.

-Fordi vi for tiden ikke er så mange medlemmer i garden kan vi faktisk lave mange aktiviteter i vandrehallen, fordi vi nu alle kan være der.

Midt i alle problemerne kan garden trods alt også glæde sig over positive oplevelser.

-Vi havde en sommerferieaktivitet kaldet musiksjov, og det kastede 10 medlemmer af sig. Det er senere blevet til 12. De er stadig for små til at tage imod undervisning, så de er aspiranter. Men næste år får nogle af dem måske lyst til at blive en del af selve garden, siger helle Glottrup.