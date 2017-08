Godt kommuneplanen blev ændret

Det var en sejr for borgerne, at byrådet ændrede den kommuneplan, som var i høring. Dermed undgår vi – i hvert fald i første omgang – byggeri, hvor man pludselig ville bygge i to etager i villakvarterne – med de problemer, det ville give, med eksploderende ejendomsskatter og indblik fra naboerne.

På Facebook har jeg brugt Bagsværdlund som eksempel på byggeri, der fremover ville være tilladt i villakvartererne. Unægtelig med indbliksgener for naboerne. Som på Pinjevej.

Det får Steen Græse, der noget uheldigt glemmer at fortælle læserne, at han er socialdemokrat og deler adresse med borgmester Trine Græse, til at skrive, at jeg nedgør byggeriet. Det er forkert. Jeg er imod princippet om at bygge i to etager i villakvarterer. Det er – isoleret set – et flot byggeri.

Og Græse – de bor selv på 6. sal, så de slipper selvfølgelig for indbliksgener. Noget der ellers giver dårlig stemning mellem naboerne.

Den socialdemokratiske kandidat Henrik Andersen skriver i samme udgave, at jeg i min brochure om kommuneplanen, skriver noget, der er lodret forkert. Socialdemokraterne er ifølge Andersen imod fortætningen. Det er kun glædeligt, at det er blevet sådan. Men Andersen var måske ikke med på det debatmøde om kommuneplanen, hvor borgmester Trine Græse forsvarede planen og fortætningen. Det ville pynte på valgkampen, hvis Andersen m.fl. stod på mål for deres kovending – som vi er glade for – i stedet for at klandre andre.

Martin Skou Heidemann, Kandidat nr 4 for Venstre