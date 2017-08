Gratis strengeleg

På Musik- og Billedskolen i Gladsaxe har børn og unge nu mulighed for at få tildelt en friplads efter læreres og pædagogers vurdering.

Gladsaxe Kommune har sat 50 fripladser af til at skabe bedre social balance blandt børn og unge i alderen 0-25 år, så udsatte børn og unge også får muligheden for at deltage i aktiviteter på Musik- og Billedskolen. Børnene får tildelt en friplads ved, at en lærer, pædagog eller anden fagperson udpeger dem, fordi de vurderer, at det vil gavne barnet.

Den normale ansøgningsprocedure på Musik- og Billedskolen kræver både tid og penge, og det er ikke alle familier, der har ressourcer eller overskud til det. De 50 fripladser kan derfor give socialt udsatte børn bedre muligheder for at prøve kræfter med at spille musik eller skabe billedkunst.

Tværfagligt samarbejde

Det der bliver nyt for lærerne, pædagogerne og de andre fagpersoner, som er omkring børnene, er, at de nu også kan være mellemmand mellem Musik- og Billedskolen og børnene.

– Det nye og spændende i dette tværgående samarbejde handler om, at de voksne, der er tættest på børnene i det daglige, spotter et behov hos et barn, som måske ikke har så mange ressourcer med hjemmefra, siger Anja Reiff, der er skoleleder på Gladsaxe Musik- og Billedskole.

Udover Musik- og Billedskolens samarbejde med de voksne, der i forvejen er omkring barnet, vil Musik- og Billedskolen, ifølge Anja Reiff, også gerne arbejde sammen med andre personer eller foreninger i kommunen, der kunne være relevante for projektet. Det kunne for eksempel være foreninger eller grupper, der arrangerer forskellige aktiviteter, som nogle af Musik- og Billedskolens børn måtte være interesseret i at blive en del af.

– En af styrkerne i det her bliver også, at vi faktisk allerede er sporet meget ind på at arbejde på tværs, både i Børne- og Kulturforvaltningen men også sammen med andre aktører, som allerede er i gang med deres egne projekter. Vi tror på, at det her projekt virkelig kan gøre en forskel sammen med de andre ting, der bliver gjort, siger Anja Reiff.

Et projekt i udvikling

Projektet med fripladser til socialt udsatte børn er helt nyt, og derfor er der også afsat plads til at kunne eksperimentere. Musik- og Billedskolen får altså til opgave at finde ud af, hvilke metoder der fungerer godt, og hvilke der skal udvikles videre på.

– Jeg synes, det er unikt både i forhold til det, at man øremærker ressourcerne til så stort et projekt, og også at man er indstillet på, at det er et udviklingsprojekt, hvor vi alle sammen skal blive klogere, siger Anja Reiff.

Gladsaxe Kommunes indsats for at tage hånd om socialt udsatte børn er Anja Reiff meget glad for og stolt over at arbejde sammen om.

– Jeg synes det sætter Gladsaxe helt frem i en meget ambitiøs førerposition i forhold til at udligne sociale forskellige lige præcis på det her område for kulturaktiviteter efter skoletid, siger Anja Reiff.





Halvdelen af de penge, som Musik- og Billedskolen har fået tildelt, går til at sætte prisen ned på nogle af skolens aktiviteter, og den anden halvdel går til at skabe nogle fripladser af social karakter. De nye fripladser træder i kraft til skolestart i august.