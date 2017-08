Gymnastik for de mange – og heldige

GIF-Gymnastik har 2.500 medlemmer, alligevel er foreningens ventelister lange. Før hver sæson sker en naturlig udskiftning, og det er her, man skal slå til, hvis man ikke er medlem af GIF-Gymnastik. Ikke medlemmer har nemlig chancen for at tilmelde sig til den kommende sæson, men man skal være vaks ved havelågen, for fristen på hjemmesiden www.gifgymnastik udløber lørdag den 26. august. Det er samme dag som Gladsaxedagen afvikles, og her vil GIF-Gymnastik også være til stede, hvor du kan møde nogle af foreningens frivillige ledere.

Tilbud til alle

GIF har gymnastiktilbud til alle. Klubben yngste medlemmer er to år, den ældste er 94. Foreningen har en stribe tilbud. I voksenmotion er der bl.a. aquafitness, vandgymnastik, pilates, yoga, knogletræning, flad mave/stærk ryg og bevæg dig/bevar dig samt det nye tiltag cirkeltræning.

Konkurrenceholdene findes især i TeamGym – hvor GIF er blandt landets bedste – og cheerleading.

Piger og drenge kan også finde udfordringer i parkour, lære moves til dans og rytme, deltage i børneyoga, være med på springholdene eller tage mor og far i hånden til forældre/barn-gymnastik. For børn med særlige behov skaber GIF-Gymnastik rammerne, så der er ro til at lege og springe.

I løbet af sæsonen samarbejder GIF med fem af Gladsaxes skoler samt flere daginstitutioner. Det sker bl.a. med kurser i Gyngemosehallen. I det kommende år tilbyder GIF minisport, familieaktivitetsdage, lørdagstons og workshops.

GIF havde den glæde, at ikke færre end 650 børn var med i GIF-Gymnastiks sommerferieaktiviteter. 450 børn ville gerne have prøvet kræfter med de forskellige tilbud, men de endte på den venteliste, der efterhånden blev så lang, at flere opgav på forhånd.

– Det er ærgerligt, at så mange måtte nøjes med at stå på venteliste, for vi kan se, at Gladsaxe er en gymnastikkommune, men desværre kunne faciliteterne ikke følge med den søgning der har været, vi håber en dag at lange ventelister er forbi, siger formand Frank Bøgelund fra GIF-Gymnastik, hvor ventelisterne desværre er blevet en fast del af hverdagen for den aktive forening.

Men er du hurtig og heldig, kan du måske komme på et af klubbens mange hold i år.