Håber på balance

Selv om mange ældre betyder mange vælgere, så håber jeg, at politikerne i Gladsaxe forstår, at balancere forskellige ønsker. I kommunens blad nr. 60 skriver formanden for Seniorrådet, C-E Andersen, at ressourcestærke, yngre borgere desværre har en tendens til at frabede sig flere dagligvarebutikker i deres område.

Men det er bestemt ikke kun yngre borgere, der har det ønske. At det går ud over nogle ældre mennesker betyder bestemt ikke, at de er afskåret fra at købe ind. De kan bl.a. få hjælp ved at tage en bus, få hjælp af naboer eller lave aftaler om levering med en butik.

Seniorrådet kunne jo også drøfte det med dagligvarebutikkerne. Det tænkte vi også på, da vi sagde nej tak til at få ødelagt miljøet ved Magle Torv.

Henrik Ahnfeldt-Mollerup