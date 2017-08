Hærværksofre ender i et tomrum

Den nye vanvittige hærværkstrend med at vælte biler fortsatte i sidste uge i Søborg. For de uskyldige ofre er hærværket i sig selv slemt nok, men endnu værre er det tilsyneladende med efterdønningerne af vandalismen.

I den forgangne uge oplevede et af ofrene, Kristina Larsen, på egen krop de mange ulemper, der er, når vandalerne har været på spil. For det første blev hendes bil beslaglagt og kørt på teknisk værksted. Her skal bilen så igennem tekniske undersøgelser, hvor politiet leder efter spor til efterforskningen. Forsikringsselskabets taksator kan imidlertid ikke begynde sin vurdering af forsikringsskaderne, før politiet er færdige med deres undersøgelser.

– Før taksatoren har vurderet omfanget af skaderne, kan man ikke få en lånebil. Og værkstedet/forhandleren udleverer kun en lånebil, hvis bilen kan repareres. Er bilen, totalskadet kan forhandleren ikke hjælpe med en lånebil. Det er sådan set forståeligt nok, men eftersom forsikringsselskabet heller ikke kan hjælpe med kompensation i denne situation, så er det for egen regning at finde fx en lejebil, siger Kristina Larsen, der i stedet for bare at sætte sig ind i sin bil og køre til sin arbejdsplads mange kilometer fra Søborg, har måttet finde alternative løsninger, mens sagen efterforskes. Hele problematikken omkring selvrisiko og totalskade i forbindelse med seriehærværk, er også noget som ofrene skal have styr på. Gælder selvrisikoen også ved seriehærværk? Hvis bilen erklæres totalskadet, så får man vel kun bilens øjeblikkelige værdi, eller… ? Inden denne afklaring befinder ofrene sig i et tomrum fyldt med usikkerhed:

– Man er i en slags limbo, hvor man er usikker på, hvad der sker og man bliver lidt fanget mellem de forskellige instanser. Dog er det min opfattelse, at politiet ser på sagerne med stor alvor, for de var meget ivrige for at sikre spor. Vi andre må så bare håbe på, at gerningsmændene bliver fanget, siger Kristina Larsen, hvis bil er skadet for mere end 90.000 kroner. Nu forestår tilsyneladende en forhandling mellem den forurettede part og taksator om, hvor stort et beløb forsikringen skal udbetale.

Allernemmest ville det måske være, hvis ofrene – mens politiet efterforsker, og inden taksatoren kommer med sin vurdering – kunne låne en bil uden beregning og fortsætte deres arbejdsliv nogenlunde som normalt.