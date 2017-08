Hattrick af Aske på Jyllandsringen

15-årige Aske Nygaard Bramming fra Mørkhøj er i denne sæson rykket fra gokart og op i en Formel 5-racerbil. Og med succes. Formel 5-raceren er en miniudgave af Formel 1, og den har en topfart på 230 km/t og acceleration fra 0-100 på 3 sekunder.

I forrige uge kørte Aske Nygaard Bramming tre førstepladser hjem på Jyllandsringen. Et flot hattrick af den unge Mørkhøj-debutant.

Før sommerferien havde Aske kørt sig til 5 andenpladser og 2 tredjepladser i ni løb. Nu kan han altså tilføje 3 førstepladser til rækken af podiepladser, og han er den racerkører, som har stået flest gange på podiet i Formel 5-sæsonen 2017: 10 gange ud af 12 mulige. I sæsonens allerførste løb udgik Aske fra en andenplads med en defekt. I et af de øvrige løb påkørtes han bagfra og røg af banen – også fra en andenplads.

Der er professionelt team bag Aske, og han har også fået hjælp fra en række sposnorer, ellers havde er simpelt hen ikke været økonomi til at køre Formel 5:

– DreistStorgaard Advokaterne i Køge har købt min Formel 5-racer og stiller den til rådighed for mig. En stor del af mit driftsbudget er sponsoreret af RETHNK.com, HR7, cph:learning og AcademicConferences, og jeg går til opgaven som racerkører med professionelt engagement og fokus, men jeg er også ret ydmyg over for den store tillid mine sponsorer viser mig, siger Aske Nygaard Bramming.

Næste løb er ”Night Race”, som køres på Padborg Park den 2. september.