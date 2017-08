Heldig vinder

– Jeg har været inde og kigge på Best Travels hjemmeside. Jeg er ikke så meget for at flyve, men jeg kan se, at jeg kan få en bustur til Berlin eller Lübeck. Det passer fint med, at det ikke så langt væk, og så vil jeg tage min søster Ulla med ti Tyskland.

Randi Holmqvist fra Bagsværd blev den heldige og glade vinder af Gladsaxe Bladets sommerkonkurrence, hvor hovedpræmien var Best Travels gavekort til en værdi af 5.000 kroner.

Randi Holmqvist er ikke uvant med at vinde. Tidligere i år blev hun tildelt Gladsaxe Kommunes ”Ældrepris”. Det udløste bl.a. en check på 10.000 kroner: – De penge har jeg så brugt på en bustur til Verona. På fredag tager jeg af sted i ti dage sammen med Ulla. Vi skal se to operaer – Tosca og Aida – og jeg har sørget for, at vi får de bedste pladser til forestillingerne, siger Randi Holmqvist, der er en superaktiv sekretær i Gladsaxe Pensionistforening.

Hver fredag er Randi Holmqvist, der bliver 80 år i december, med i foreningens bankospil i den gamle stationsbygning i Bagsværd. Og så er hun endvidere redaktør af foreningens medlemsblad, ligesom hun arrangerer udflugter, bowlingture, kortspil og meget andet.