Høstfesten er et folkekrav

Vejrguden er den vigtigste gud i Danmark. Og måske er den også den mest lunefulde. Derfor er det alfa og omega, at vejret er godt, når Søborgs Hjerte igen skruer op for høstfesten på fredag mellem kl. 16 og 20.

– Søborgs borgere har simpelthen efterspurgt et større arrangement om efteråret. Vi lagde høstfesten ned sidste år, fordi vejret havde været imod os et par gange.

Ligesom tidligere satser vi udelukkende på arrangementer udendørs, selv om butikkerne naturligvis også byder inden for. Men ved at vi holder høstfesten på gaden, så giver det ingen mening at gennemføre arrangementet, hvis det siler ned. Men vi krydser fingre for godt vejr på fredag, siger Rasmus Søndergaard, formand for Søborgs Hjerte.

– 90 procent af Søborgs borgere handler lokalt. De bor her, og de køber ind her. Denne utrolige loyalitet vil vi gerne belønne. Vi ønsker at give noget tilbage til vores trofaste kunder. Derfor har vi denne gang sørget for mange forskellige aktiviteter for børnene – de skal have det sjovt, mens far og mor kigger på gode tilbud, siger Rasmus Søndergaard, der også er ejer af Grannys House.

I denne omgang bliver Høstfesten udelukkende holdt af Søborgs Hjerte. Det betyder, at festen holdes i den nedre del af Søborg Hovedgade med en koncentration af børne- og musikaktiviteter omkring sidevejene Vilhelm Bergsøes Alle, Runebergs Alle og Erik Bøghs Alle. I butiksvinduerne kan du se, hvem der er medlem af Søborgs Hjerte. Butikkerne slæber borde ud på Hovedgaden, hvor de gode tilbud vil springe i øjnene.

Og vejrguden?

Rasmus Søndergaard krydser fingre for godt vejr, for siler regnen ned, så bliver der ingen fest.