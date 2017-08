I mørke er alle katte grå – I mørke er alle katte grå, siger ordsproget. Det må være det, der ramte Venstres Martin Geertsen, da han åbnede Region Hovedstadens regnskaber og gav sig til at lægge tilfældige tal sammen fra regionens udgifter til administration, IT- og medico, samt personaleområdet. For kun ved at blande pærer og bananer sammen på den måde, kan man påstå, at regionens udgifter til ”administration” er steget med en milliard kroner de senere år.

Betyder det, at vi ikke skal sikre en effektiv administration? Jo, det skal vi. Socialdemokratiet har med et bredt flertal af partier i de seneste år haft fokus på f.eks. at reducere udgifter til unødvendig administration af vores hospitaler ved at sammenlægge ledelserne. Sidste år, hvor Venstre stod udenfor budgettet, blev administrationen på regionens centre ligeledes underlagt besparelser, der var større end de forgangne år.

Også i år har vi et vågent øje til omfanget af administration. Men mest alt på dets opgaver. For at spare hovedløst på de mennesker, der sikrer at læger og andet sundhedspersonale kan passe på patienterne, fremfor at bruge tid på jura, og økonomi, som de ikke er uddannet til, er en dårlig ide. Ligesom, vi selvfølgelig skal bruge dygtige IT-medarbejdere til at sikre at regionens nye og moderne IT-system når målene med at understøtte større kvalitet, patientinddragelse og medarbejdertilfredshed. Så tjek nu din regnemaskine en ekstra gang Martin Geertsen inden du stiller med krav om at spare os halvt ihjel.

Sophie Hæstorp Andersen,

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden (S)