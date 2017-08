IT-pirater stifter forening

”Coding Pirates” er et landsdækkende IT-tilbud for børn og unge fra 7 til 17 år. Og nu får Gladsaxe sig egen afdeling. Der er stiftende generalforsamling lørdag den 26. august kl. 12 til 12.30 på Gladsaxe Hovedbibliotek.

Meget passende sker stiftelsen på Gladsaxedagen og den ny forening går straks i arbejdstøjet og åbner en stand ud for børnebiblioteket på Gladsaxe Hovedbibliotek.

Lars Brink Christensen er initiativtager og frivillig i Coding Pirates Gladsaxe. Selv er han far til en søn på 7 år og en datter på 12: – For børnene er teknologien en integreret del af hverdagen. I Coding Pirates kan vi forsøge at få dem at forstå, at det er skolefag som matematik og fysik, der er grundsten for teknologi. Med andre ord kan vi bygge bro mellem læring og teknologi. Samtidig – og nok så væsentligt – kan vi tilbyde dem IT-kompetencer, som de ikke får i skolen.

Coding Pirates Gladsaxe vil have fokus på bl.a. programmering, robotbyggeri og leg med og programmering af elektronik. Målgruppen. Ved læring gennem leg og samvær vil de deltagende børn og unge opdage, hvordan de kan ændre og påvirke den digitale verden som de lever i og blive endnu bedre til at imødegå de krav, som fremtidens arbejdsmarked vil stille.

Allerede i maj var det en række forudseende folk i Gladsaxe Pædagogiske Videncenter og på Hovedbiblioteket, der fik ideen til, at Gladsaxe også skulle være med i forreste linje, når det gælder IT for børn.