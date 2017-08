Klasseforskel

Udviklingen er vendt på Skovbrynet Skole. Fra at være belastet med et dårligt ry og dalende elevtal, ser det ud til at skolens satsning på ”Go Global” for tre år siden bærer frugt. Go Global-linjen introduceres fra 7. klasse, hvor eleverne får to timers ekstra engelskundervisning og styrket deres IT-kompetencer.

Allertydeligst ses det i tallet for 9. klasse, skolens afgangsklasse. Før sommerferien sluttede otte elever skolegangen på Skovbrynet, mens 41 elever startede i går.

– Vi er meget tilfredse med den nuværende udvikling. Det er små skridt i den rigtige retning. Go Global har uden tvivl haft den ønskede effekt, så vi kom væk fra den negative udvikling, hvor skolen gik fra at være 4-, 3- og 2-sporet og helt ned til 1-sporet i udskolingen, hvor mange elever valgte at fortsætte i områdets fire privatskoler. Nu bliver eleverne her, siger skoleleder Marianne Blum Ungfelt.

Skovbrynet Skole er også ”international profil”-skole. Allerede fra 1. klasse styrkes elevernes internationale forståelse, bl.a. med ekstra timer i engelsk. Også elever ”udefra” har opdaget ”Go Global” på Skovbrynet. Således har ti elever, der ikke kommer fra skoledistriktet, tilmeldt sig 7. klasse på Skovbrynet. Her har det formentlig også en væsentlig betydning, at Skovbrynet har fået en certificering fra Associate Cambridge School. I 8. klasse kan eleverne vælge det valgfrie fag ”Global Perspective” for to år og dermed supplere deres afgangsbevis med et internationalt bevis fra Cambridge.