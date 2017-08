Kommuneplan

Jeg istemmer mig glædesudbruddene omkring kommuneplanen, hvor borgernes protester og indsigelser blev hørt af de kommunalpolitikere, som tror, de ved, hvad borgerne ønsker.

Hvor er det dejligt for fremtidige byggeprojekter, men hvor er det dog træls, at forvaltningen og det røde politiske flertal i Trafik- og Teknikudvalget – ledet af Hr. Skrald – tog forskud på en forventet vedtagelse af Kommuneplanen og gav sig til at udstede adskillige dispensationer til byggeri i 2 fulde etager – til trods for massive indsigelser i naboorienteringsprocessen.

Forhåbentlig har de nu lært at lytte til indsigelser og følge de gældende lokal- og kommuneplaner.

Hanne Baumann