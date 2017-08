Korfestival i støbeskeen

En række lokale initiativtagere i lokale sangkor har igangsat planlægning af en korfestival i Gladsaxe i foråret 2019. Målet er at der over to weekender bliver en lang række koncerter med lokale kor, både deres egne koncerter og fælles opsætninger til lejligheden. Der er udsendt information til relevante parter, der opfordres til at melde tilbage med deres bidrag til festivalen.

Det forventes, at der med det fælles initiativ kan skabes mere opmærksomhed om sang, flere tilhørere og måske flere kormedlemmer på længere sigt.