Kulturpris til AB Special

– Årets kulturpris går i år til AB Special.

Vild jubel blandt mange besøgende på Kultur der Dur-festivalen på Kellersvej, da borgmester Trine Græse (A) offentliggjorde vinderen for 2017.

Sidste efterår startede ABs håndboldafdeling et helt særligt hold – AB Håndbold Special eller i daglig tale blot AB Special – og det har nu vokset sig så stort, at op imod 25 møder op til torsdagstræningen på AB. Initiativet, der retter sig mod udviklingshæmmede, har fået mange glade udøvere, og holdet trækker også mange håndboldinteresserede til Gladsaxe fra andre kommuner. I dag eksisterer ganske få idrætstilbud til denne målgruppe – uden for normal arbejdstid. Det betyder begrænsede muligheder for at denne gruppe kan dyrke idræt i foreningsregi.

– Det har en enorm betydning for spillerne på AB Special, at de er en del af det fællesskab en idrætsklub kan tilbyde, siger Marian Holm og Pernille Lindholm, der er med i AB Specials trænerteam.

At AB Special overhovedet kan fungere skyldes, at der på sidelinjen er en hel stribe AB-frivillige, som har fået en masse mennesker ud af bostederne og ud i det pulserende idrætsliv. Alle frivillige besidder både sundhedsfaglige og håndboldmæssige kvalifikationer. Eneste krav til spillerne er, at de kan løbe samt transportere sig selv. I år har holdet fået tildelt en ekstra halv time i AB-Hallen. Interesserede kan stadig nå at hoppe med på vognen, for i AB Special vil man gerne have så mange unge og voksne med særlige behov til at deltage.