Lækker løsning

Skimmelsvamp kan være dybt ubehagelig at komme i nærheden af. Det har mange opdaget i deres hjem. Skoleparken ved Triumfvej blev et offer for stadset.

Hovedbygningen på Gladsaxe Skole er også ramt at uvæsenet, og det har givet problemer for nogle af eleverne.

Problemet skal selvfølgelig løses, og efter diverse undersøgelse fra Teknologisk Institut og efter et godt samarbejde med forældrene og embedslægen er man godt på vej. De elever, der følte sig mest generede blev tilbudt at skifte skole, og så blev der skabt en klasse, hvor eleverne aldersmæssigt var blandede.

En klasse er nu totalt renoveret som et pilotprojekt, og så går man i gang med de øvrige klasser i hovedbygningen.

I mellemtiden skal eleverne jo placeres i andre lokaler, og her var løsningen blevet, at man har lejet nogle pavilloner, der er placeret på den anden side af Klausdalsbrovej.

-Lige når man hører ordet pavilloner, kan man godt blive lidt usikker, men der er jo tale om fine og flotte bygninger med diverse faciliteter, konstaterer skoleleder Camilla Hoffmann.

-Det bliver naturligvis de store klasser, der skal over på den anden side af vejen af rent sikkerhedsmæssige hensyn.

Hvor hurtigt hovedbygningen er helt renoveret er noget, der skal diskuteres politisk.