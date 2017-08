Lærere bør være rollemodeller

Kære politikere.

Vi hilser rygeforbuddet på skolerne i Gladsaxe Kommune fra 1. august mere end velkommen. Men noget skurrer i mine ører, når jeg læser artiklen i Gladsaxe Bladet 15. august.

Der er tale om et rygeforbud for eleverne, men lærerne er ikke inkluderet eller nævnt i nogen form. De bør og burde foregive om nogle, at være rollemodeller for vores kæreste børn. Så når vi flere gange ser lærerne stå og kæderyge på vores villavej vel vidende, at eleverne fra Vadgårdsskolen ser stiltiende på, er dette jo et skævvridende forbud.

Selvfølgelig er dette en privat sag og lærerne er voksne mennesker, men et lille opråb til lærerne i forbuddet ville være ønskværdigt ift. de rollemodeller de figurerer som.

Målet for kampagnen Røgfri Fremtid som føres af Kræftens Bekæmpelse er, at ingen unge ryger i 2030. Hvorfor give tobakken videre til vores børn?

Dette kunne måske startes som en kampagne der begyndte/ blev indført allerede på lærerseminaret, så de unge nye lærere, der kom ud på skolerne, ville være inspiratorer for de gamle lærere, som dermed kunne standse eller minimerer deres tobaksbrug i pauserne.

Tak.

Kenneth Barfod

Søborg