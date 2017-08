Masser af liv i Det gamle Posthus

Gladsaxe Håndværkerforening tog i sidste uge hul på efterårssæsonen med optagelsen af seks nye medlemmer.

Det var en tilfreds formand Søren Muldgaard, der kunne fortælle, at alle de nye studielejligheder i foreningens nyrenoverede posthus er udlejet og alle beboerne er flyttet ind. De nye studielejligheder har fået deres egne postkasser, adresse og indgang på Wergelands Alle 3.

Der forestår en travl møderække i efteråret for de lokale håndværkere, der lagde ud med et spændende seminar om emnerne: Velkommen til resten af dit liv, hvor Nikolaj fortalte om brugen af kiropraktik, Michael Brodersen fra Pension for selvstændige om virksomhedens sundhedspolitik og forsikringer, advokat Finn Bruun om inkasso og Thomas Refsgård fortalte om vedligeholdelse af firmaernes hjemmesider. Foreningen er blevet så stor, at den kunne hente alle indlægsholderne fra egne rækker.