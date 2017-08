Medlemmerne strømmer til

VB 1968 har en 11 mands græsbane, en lille træningsbane, og så kan man af og til disponere over kunstgræsbanen over på den anden side af ringvejen hos AB.

Så det er pres på anlægget, og det er i den grad blevet forstærket de seneste uger.

-Vi blev kontaktet af to mandshold, der meldte sig ind samlet. Det betyder, at vi nu er oppe på seks 11 manahold plus diverse veteranhold, fortæller formand Jørgen Franck.

-En af grundene til at mange gerne vil spille hos os er formentlig det sociale aspekt. Dels koster det kun 500 kr. pr. halvår at være seniormedlem – og det er faktisk endnu billigere, hvis man er under 25 år – dels giver vi plads til at holdene styrer sig selv.

Facilitetsmæssigt er der ikke for meget at råbe hurra for i VB 1968, hvis klubhus for længst burde have forbedret. Og presset er jo ikke blevet mindre med de mange nye medlemmer.

Sportsligt er VB 1968 kommet godt fra start her i efterårssæsonen. Tirsdag aften blev pokalkampen mod Døllefjelde Musse vundet med 4-1, så VB 1968 nu er i 2. runde under DBUs vinger.

Her bliver modstanderene det fynske mandskab fra Næsby. Holdet har lagt ud med to nederlag i 2. division.

VB 1968 spillede en nydelig omgang fremadrettet fodbold en masse hurtige afleveringer.

Mourad Saidi opsnappede en løs bold og gjorde det til 1-0. Ercan Demirbas driblede uden om hele gæsternes forsvar og sendte bolden i kassen og fik igen bevist, at hans evner er til meget mere end serie 1.

Efter pausen hamrede han et frispark i kassen til 3-0, og så var den kamp definitivt afgjort.

-Tro det eller ej, men folk er faktisk begyndt at træne, så man ikke bare kan regne med at komme på holdet bare ved at dukke op til kampene. Det giver plads til unge, ambitiøse spillere fra vores 2. hold, slår Jørgen Franck fast.

75-årige Tony ”Trix” Nielsen træner holdet under den forudsætning, at han kan holde fri, når det passer ham. Og det ser virkelig ud til at virke.