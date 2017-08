Mia H. Mørck nordisk juniormester på 800m

De Nordiske Juniormesterskaber blev afholdt i weekenden i Umeå i Sverige, og her var Bagsværd AC repræsenteret af Mia Helene Mørck på 800m. Og hun endte øverst på sejrsskamlen.

Mia har i årets løb fået stor erfaring ved at have været til Junior-EM, hvor det blev til en flot 6. plads samt repræsenteret Danmark på seniorlandsholdet flere gange. Desuden er hun gået meget frem og har løbet en super tid på 2.05,77. Derfor var Mia også en lille favorit. Men at leve op til favoritværdigheden er ikke altid helt nemt ved mesterskaber, hvor forskellige taktikker kan spille ind på forløbet af konkurrencen.

Mia var godt med i feltet fra start og havde kontrol over de andre konkurrenter på hele første omgang.

Da feltet gik ud på anden omgang blev der rykket, og her gik Mia med, således at hun stadig kunne kontrollere de andre, og kort efter var det Mia, der øgede tempoet lidt, således at hun tog spidsen og flere af de andre begyndte at have det hårdt. Da Mia som den forreste gik ind på opløbet kunne hun rykke uimodståeligt fra de sidste 2 konkurrenter og vinde i tiden 2.11,34 med pæn margin til den nærmeste, der fik 2.12,07. Herefter kunne Mia pryde sig med sin nye titel ”Nordisk Juniormester” på 800m.

Det lykkedes også Mia, at løbe en bronzemedalje hjem på 4x400m sammen med Freja Wærness, Nathalie-Richter Mikkelsen og Olivia Thorsgaard. De løb i den flotte tid 3.47,79, som er dansk årsbedste, og der var kun 2 og 1 sek. op til holdene lige foran.

Næste weekend deltager Mia ved de danske ungdomsmesterskaber i Hvidovre, mens det sidste af årets store mål er om 14 dage i Aalborg, hvor danmarksmesterskaberne for seniorer afvikles.