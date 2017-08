Musiktalenter får stor chance

To unge sangskrivere fra Gladsaxe er udvalgt blandt ansøgere fra hele landet til at deltage på Music Maker Co-write, hvor de i fire dage skal skrive hits sammen med andre talenter og professionelle sangskrivere fra ind- og udland.

Hvordan tjener man penge på sin musik? Man lærer at skrive gode sange – og helst så gode, at andre artister vælger at købe dem. Der går dog nok et stykke tid før Rihanna, Pharrell Williams eller Justin Bieber ringer til Julie Ellinor eller Julius Hejgaard Sylvest for at bestille ét stk. hit, men de to unge sangskrivere, der oprindeligt er fra Gladsaxe, er et skridt tættere på den kommercielle succes. De er nemlig udvalgt til at deltage på Music Maker Co-write, der er en sangskrivningscamp, hvor det handler om én ting: at blive bedre til at skrive hits.

“Jeg søgte for at komme ud af min comfort zone og fordi, jeg altid leder efter måder at forbedre mig på som sangskriver. Jeg håber på at blive udfordret til at tænke lidt anderledes. Jeg sidder ofte med mine idéer for mig selv i et stykke tid, før jeg præsenterer dem for andre, så jeg håber, at mine grænser bliver rykket, når jeg skal præsentere idéerne for helt nye mennesker med det samme,” siger Julie Ellinor, og bliver suppleret af Julius Hejgaard Sylvest:

“Jeg håber, at der vil være en god synergi, hvor alle bidrager. Så smelter det hele forhåbentlig sammen til en god sang – eller et hit. Jeg håber på at finde inspiration, få nogle fede oplevelser og møde nogle rare producere og musikere – det er jo ikke hver dag, at man på nærmeste hold får lov til at blive inspireret af en, der har skrevet et hit til Ricky Martin,” siger den 26-årige sangskriver.

Musik skabes bedst i fællesskab

I alt deltager 30 unge talenter fra hele landet, og i gennem fire dage skal de skrive hits – ikke bare med hinanden, men også med fem professionelle sangskrivere. Deltagerne kommer således også til at samarbejde med Chief 1, der er en af de mest succesrige sangskrivere og producere herhjemme og som sidste år var co-writer på et hit til verdensstjernen Ricky Martin – og med Thomas Stengaard, der står bag flere af Cisilias hits og som var med til at skrive sangen ‘Only Teardrops’, der førte Danmark til en sejr i Eurovision i 2013. Derudover får deltagerne fornøjelsen af at samarbejde med tre stærke internationale profiler. Nemlig den svenske sangskriver og producer Maria Marcus, engelske Michelle Leonard og australske Tania Doko.

At der er hevet flere instruktører ind fra udlandet, er ingen tilfældighed. Uden for Danmarks grænser er co-writes nemlig langt mere almindeligt og det kan vi godt lade os inspirere af herhjemme, mener projektchef Marianne Fruergaard fra Musikmetropolen, der står bag campen.

“De fleste store hits er ikke skabt af en enkelt kunstner, men ofte af en hel række folk. Det er de især gode til i Sverige, og det bør vi blive bedre til i Danmark. Derfor sætter vi unge, talentfulde sangskrivere sammen med det formål, at de skal skrive sammen. Oveni lærer de en række effektive metoder til deres sangskrivning, så de bliver bedre til håndværket. Og så er målet selvfølgelig at de skriver en flok hits,” siger Marianne Fruergaard. Campen finder sted i Helsingør 2.-5. september.