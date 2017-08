Når misbrugeren er tæt på

Ens egen livskvalitet, evnen til at holde fast i sig selv og sætte grænser for andre samt ens egne egenskaber til at kunne skelne rigtigt fra forkert er under vedvarende pres, når man lever med eller er tæt på en misbruger. Det kan være som ægtefælle, barn eller forælder

I vores behandlingssystem herhjemme er der hjælp at hente for misbrugerne, mens de pårørende ofte står efterladt ”alene tilbage i vejkanten”. Men fra tirsdag 8. august kl. 17 starter en ny selvhjælpsgruppe for pårørende i Bagsværd.

Keld Salinkas, er en af de to tovholdere – facilitatorer – i Bagsværd. Han er uddannet psykoterapeut og virker også som misbrugsbehandler og har gennemgået et facilitatorforløb hos SMART Recovery: – Men jeg ved også, hvad det vil sige at være pårørende. Alle i min familie var alkoholikere, og ingen af dem overlevede det. Jeg kender til de problemstillinger, som de pårørende står i.

– Pårørende glemmer ofte sig selv, fordi de ikke får sat sunde grænser for misbrugeren. Samtidig har de pårørende også stor gavn af at tale med andre, som er i samme situation som dem selv. De kan udveksle erfaringer og støtte hinanden, siger Keld Salinkas.

De første otte deltagere vil indgå i en lukket gruppe, men er der behov for det, så vil de andre kunne komme med i en åben gruppe.

Som deltager i selvhjælpsgruppen vil du få støtte til at lære at kommunikere bedre og mere frugtbart med din pårørende. Du får i gruppen mulighed for i trygge rammer at møde andre, der selv har haft problemet tæt inde på livet.

Selvhjælpsgruppen for de pårørende er under SMART Recovery for Familie & Venner. Hvis du er interesseret i at høre nærmere eller deltage i gruppen de lige tirsdage fra kl. 17-19 i De Frivilliges Hus, Taxvej 15, så kontakt selvhjælpskoordinator Bente Sæderup på 2924 4033 eller på selvhjaelpnu@ltk-frivilligcenter.dk

Du kan læse mere om emnet på www.smartrecovery.dk og www.slipvanen.dk