Når videnskab er skæg

Gladsaxe Skole skal jævnes med jorden. Men Gladsaxe Skole lever i bedste velgående og fejrede forleden de første 60 år.

Forklaringen er, at Egegård Skole for nogle år siden blev til Gladsaxe Skole, da den gamle skole på Tobaksvejen blev rømmet.

I tirsdags blev 60 års fødselsdagen fejret, og det blev en rigtig festlig dag.

DTU Science Show med Mia og Katrine var nemlig inviteret til at vise nogle af de mærkelige fysiske reaktioner som diverse kemikalier kan fremkalde, og eleverne tog i den grad showet til sig – ikke mindst fordi de to piger var hamrende gode til at skabe kontakt.

Det betød bl.a. at eleverne fik en meget overskuelig forklaring på hvordan rygere kan lave røgringe. Og der kom røg og damp og ildsøjler. Naturligvis helt under kontrol.

De mindste elever fik først præsenteret showet. Da det var overstået, kom 6. til 9. klasserne, og så var der igen fuld fart på.

Da klasserne efter showet gik tilbage til klasseværelserne kunne de lige tage en kagemand og nogle drikkevarer med.

Så de blev underholdt, de lærte noget, og de hyggede sig.



Katrine demonstrerede hvordan det går til, når man laver

røgringe via en stor membran og en stor mund.

Foto: Kaj Bonne.