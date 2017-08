Nej tak til bussluse (vej) mellem Tingbjerg og Mørkhøj

Skyderier på åben gade, er desværre ikke længere usædvanlig. Fredag den 4. August 2017 var der et skyderi i bydelen Tingbjerg. Tilbage i oktober 2016 var der også et skyderi i Tingbjerg. Bydelen er desværre mest kendt som en belastet bydel.

I Gladsaxe arbejder trafik og teknikudvalget på at etablere en bussluse (vej) mellem Tingbjerg og Mørkhøj. På byrådsmødet den 24. Maj 2017 spurgte jeg selv ind til en bussluse (vej). Svaret fra formanden for trafik og teknikudvalget Ole Skrald Rasmusen (A) var meget klart. Der kommer ingen vej, men der kommer ”måske” en bussluse (vej).

En bussluse kræver at der etableres en vej, da de færreste busser kører på græs/grusstier. Og selv om slusen i første omgang er lukket for øvrige trafikanter, så kan der nok let komme en knallert, motorcykel igennem slusen. Og hvem ved hvor lang tid slusen holder – og pludselig har vi en åben vejforbindelse mellem Tingbjerg og Mørkhøj.

Jeg ønsker på ingen måde en bussluse (vej) mellem Tingbjerg og Mørkhøj. Når Ole Skrald Rasmussen (A) siger, der kommer ”måske” en bussluse – så siger jeg og Venstre Nej. Vi kæmper for, at det ”måske” bliver til et klart nej.

Allan Juhl Feddersen

Gyngemose Parkvej

Kandidat nr. 7 for Venstre.