Netværk søger frivillige

Når Gladsaxedagen løber af stablen på lørdag d. 26. august, er ”Netværk for flygtninge og indvandrere i Gladsaxe” selvfølgelig også til stede.

Netværket er en forening, som støtter flygtninge og indvandrere i at finde sig til rette i det danske samfund. Det gør vi bl.a. ved Åbent hus-arrangementer på Telefonfabrikken hver tirsdag aften.

På en helt almindelig tirsdag bliver der f.eks. hjulpet med lektier fra sprogskolen. Nogle får hjælp til at udfylde skema om familiesammenføring eller skrive en jobansøgning. Andre øver sig i dansk eller spiller spil. For de frivillige er altid klar til at imødekomme de mange forskellige behov, som flygtninge og indvandrere møder op med.

Lokalgruppe af Dansk Flygtningehjælp

Åbent hus er en af Netværkets aktiviteter, men der er også lektiehjælp både på Hovedbiblioteket og Sprogskolen i Hellerup. Og der er plads til socialt samvær og fællesspisning.

Netværket er både en social forening i Gladsaxe og en lokalgruppe af Dansk Flygtningehjælps (DFH) hverdagsrådgivning. Medlemskabet af DFH giver alle frivillige gratis adgang til organisationens spændende temaaftener, kurser og støtte fra DFHs konsulenter.

Vil du gøre en forskel for andre?

De har travlt i Netværket, derfor drømmer foreningen om flere nye frivillige.

Kunne du tænke dig at gøre en forskel for andre mennesker samtidig med, at du bliver en del af en engageret frivilliggruppe?

Så besøg os på Gladsaxedagen – du finder Netværket i Telt 4 ved Buddinge Centret fra kl. 13-16.

Netværket holder også et fællesmøde for alle frivillige, tirsdag d. 29. august. Det sker kl. 20 på Telefonfabrikken, lokale 2, Telefonvej 8. Du er velkommen til at møde op, hvis du kunne tænke dig at blive frivillig, men først gerne vil høre mere.

Læs mere om Netværket og dets aktiviteter på www.netvaerkgladsaxe.dk. Du er også velkommen til kontakte foreningen. Kontaktoplysninger finder du på hjemmesiden.