Ny nedtur for AB

”Vi kunne jo godt have haft 10 point”.

Lød vurderingen fra Peter Rasmussen, administrerende direktør i AB Gladsaxe, dagen efter nederlaget på 0-1 på hjemmebane mod Frem.

Og Peter Rasmussens vurdering er ikke helt skæv. Men der er lavet dumme fejl i de helt afgørende øjeblikke.

Så AB Gladsaxe har kun fire point efter de fire første kampe. Fordi sejren blev smidt væk mod B93 og fordi man lige manglede det sidste mod Frem, der så fik lov til at score et mål et kvarter før tid.

De 771 tilskuere til fredagens kamp mod Frem blev ikke budt på mange fodboldmæssige lækkerier.

AB Gladsaxe var mindst dårlige, og der blev afsluttet mange gange – og afslutninger er jo en god ide. Desværre var kvaliteten ikke for god. Enten blev bolden sendt højt over mål, eller også blev den sendt lige i handskerne på Frems målmand Marco Brylov.

Frem havde svært ved at komme i nærheden af AB Gladsaxes straffesparksfelt, så Mark Jensen blev ikke sat på de store opgaver i målet.Mønstret fortsatte efter pausen, og midt i det hele lavede Nichlas Rohde en flot detalje, hvor han tæmmede ene bold med brystet, lod bolden falde ned hvorefter han fyrede løs mod målet. Desværre røg den lige ind i foden på Marco Brylov, der gik godt ud af sit mål.

Alt tydede på 0-0, men så fik Frems Daniel Pedersen en løs chance. Han fyrede af og bolden strøg i mål til 0-1. En kold dukkert for AB Gladsaxe, der trænger til en succesoplevelse. Allerede i aften skal AB Gladsaxe i aktion igen. Der er pokalkamp på udebane mod Slagelse, der har vundet sine fire første kampe i danmarksseriens pulje 1 og ikke har lukket et mål ind endnu.