Nyskabende kulturformidling til børn

Gå ind i en børnebog du elsker, og fang nye fortællinger på din vej i børnebiblioteket – det er grundtanken i formidlingsprojektet Fang Fortællingen. Nordea-fonden støtter med knap to millioner kroner og sikrer dermed nytænkende børnekultur i biblioteker over hele landet.

Fang Fortællingen sætter den gode historie i centrum i børnebiblioteket og det kommer borgere i hele landet til at mærke de kommende år. Projektet Fang Fortællingen, som er forankret i Gentofte Centralbibliotek, vil sætte nye standarder for biblioteksformidlingen og for samarbejdet mellem biblioteker i hele landet.

Projektets kerne er fysiske udstillinger, der åbner fortællingerne op, så man kan gå på opdagelse i litterære verdner – med klassen, med børnehaven og med familien. Alle udstillinger tager afsæt i danske børneklassikere af betydelige forfattere.

Gentofte Centralbiblioteks leder, Thomas Angermann, siger: – Den litterære udstillingsform kan åbne litteraturen op, så den appellerer bredere, også til de børn, der ikke er stærke læsere. Biblioteket har et ansvar for også at nå de målgrupper, der ikke automatisk åbner en bog. Fang Fortællingen taler til sanserne, gør børnene nysgerrige og skaber fælles oplevelser.

På Gladsaxe Hovedbibliotek er det Martin Strids elskede børnebog Min mormors gebis, der bliver til en udstilling, og udviklingsarbejdet går nu i gang.

Fang Fortællingen får det bedste ud af den infrastruktur, der forbinder landets biblioteker: 10 kommuner skaber udstillingerne i samarbejde med kunstnere og arkitekter, og efterfølgende kan udstillingerne rejse fra kommune til kommune.

Gentofte Centralbibliotek har projektledelsen og står for den overordnede koordinering. De deltagende biblioteker er Gladsaxe, Guldborgsund, Lyngby-Taarbæk, Ballerup, Herning, Rudersdal, Herlev, Aalborg, Kolding og Gentofte. I øvrigt er der samarbejde med en række forlag, forfattere, illustratorer og udstillingsdesignere.



Fortællingerne

De ti fortællinger, der er udgangspunkt for udstillingerne, er bl.a. valgt ud fra et samlet hensyn til spredning på målgrupper fra to til seksten år samt variation i tematikker.

• Hr. Struganoff af Kim Fupz Aakesen, illustrator Siri Melchior

• Monster-bøgerne af Kalle Güettler, Rakel Helmsdal og Áslaug Jónsdóttir, illustrator Áslaug Jónsdóttir

• Min mormors gebis af Jakob Martin Strid

• Den store djævlekrig af Kenneth Bøgh Andersen

• Vikingesagn af Josefine Ottesen, illustrator Sune Elskær (+ Frølich 1853)

• Nord af Camilla Hübbe, illustrator Rasmus Meisler (endnu ikke udkommet)

• Mørkebarnet af Cecilie Eken, illustrator Malene Reynolds Laugesen

• Lille Virgil af Ole Lund Kirkegaard

• Kaskelotternes sang af Bent Haller, illustrator Lea Leten

• Garmanns hemmelighed af Stian Hole

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og Nordea-fonden.