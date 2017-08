Oplev København i 850 år – med forstadens briller

Under kulturfestivalen Golden Days Festivalen 2.-17. september kan man opleve 25 forskellige arrangementer i Gladsaxe og omegn under titlen ”Flugten fra København”. De sætter alle fokus på Hovedstaden men set og oplevet fra et forstadsperspektiv.

Golden Days Festivalen markerer i år 850-året for grundlæggelsen af København. Det sker ved at sætte fokus på historien om Hovedstaden – fra middelalderby til en moderne, progressiv metropol.

Igen i år er Gladsaxe indgået i et tæt samarbejde med nabokommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal og byder på 25 interessante Golden Days arrangementer, som tager udgangspunkt i fortællingen om ”Flugten fra København”. Igennem 850 år har konger, borgerskab og middelklasse søgt væk fra København og ud til den smukke natur og friske luft, de kongelige jagtmarker, idylliske landsteder og rolige parcelhusområder.

I forbindelse med samarbejdet mellem de fire kommuner er der udgivet et festivalprogram med en bred vifte af spændende arrangementer for børn og voksne. I Gladsaxe Kommune kan man f.eks. 14. september opleve, hvad der lokkede familier fra Nørrebros sorte firkant til det nye elementbyggeri i Værebro tilbage i 1970´erne, når vi inviterer på byvandring og bistromad.

Man kan hente brochuren med programmet på et af Gladsaxes fem biblioteker.