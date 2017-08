Opvisning på ambassade

Pencak Silat er en kampkunst- og kampsportsklub i Gladsaxe. Pencak Silat siger måske ikke så mange danskere noget endnu, men det er en idræt som kombinerer kampsport og kampkunst.

Pencak Silat kommer fra Indoensien, hvor den er nationalsport. Kampsporten er også ret udbredt i Holland – den gamle kolonimagt i Indonesien.

Igen i år var Pencak Silat Gladsaxe på besøg hos den indonesiske ambassade i Hellerup for at give opvisning.

Klubben i Gladsaxe holder til i Gladsaxe Sportshal i den lille kampsportshal, og på lørdag – altså den 12. august – holder klubben en gratis prøvetime for interesserede.

– Vi har startet nye hold op i her i august, og vi er blevet flere medlemmer, så vi nu har udvidet aldersgrænsen fra 10-100 år. Vort yngste medlem er 11, og det ældste er 68 år, så vi nærmer os målet, lyder det muntert for klubbens initiativrige stifter Martin Sangill.