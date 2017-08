Overforbrug til administration

Ønskes i Gladsaxe: bedre ledelse, mindre bureaukrati og bedre erhvervsklima!

Det er helt afgørende, at Gladsaxes borgere kan regne med, at byrådet gør alt for at levere den bedst mulige service samtidig med, at der opkræves så få skattekroner som muligt.

Tallene viser desværre, at det skrider under økonomien i Gladsaxe. Udgifterne til administration vokser, mens det er blevet mindre attraktivt at drive virksomhed i vores kommune.

I løbet af de seneste tre år er udgifterne til ledelse og administration i Gladsaxe steget dramatisk med 16% – det svarer til over 1000 kr. mere pr. borger. Vi bruger mange flere af borgernes penge til administration end f.eks. Herlev. Pr. borger brugte vi 774 kr. mere end i Herlev.

Jeg synes, at vi skulle lære af Herlev og dermed spare mere end 53 millioner kroner hvert eneste år. Det er penge, som er stærkt påkrævet til bedre skoler, flere idrætstilbud og bedre cykelstier!

Samtidig med, at udgifterne til administration er steget voldsomt, er kommunen blevet stadig mere erhvervsuvenlig! Både Dansk Byggeri og Danske Industri har lavet opgørelser, der viser, at det er gået fra skidt til værre med erhvervsklimaet.

Skulle vi ikke vende kursen i kommunen efter byrådsvalget og holde igen på bureaukratiet og skaffe flere arbejdspladser i de lokale virksomheder?

Henrik Bach Mortensen

Nr. 2 på Venstres liste til byrådsvalget