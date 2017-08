Pigefodbolden skal passes og plejes

Nadia Nadim og Pernille Harder blev i sommerens løb meget kendte i løbet af få uger, da det danske kvindelandshold vandt sølv ved EM i Holland.

Kvindefodbold kom virkelig i mediernes søgelys, og der var meget høje seertal til kampene.

Undervejs blev der også gjort kraftigt opmærksom på, at kvinderne ofte kommer i anden række, når der skal prioriteres i fodboldklubberne. De får de dårligste trænere, de dårligste træningstider, der dårligste udstyr etc.

-Men sådan skal det ikke være hos os. Vi vil forsøge at bakke maksimalt op omkring pigerne og kvinderne, så nu lægger vi os ekstra i selen, fortæller Thomas Dreyer, formand for IF Bytoften.

-Ud af de snart 450 medlemmer, som vi har i klubben, er ca. 130 af dem kvinder, og dem skal vi passe og pleje. Så nu får de gode trænere, og de får godt udstyr.

IF Bytoften har piger på U7, U 9, U11, U11 og U15 og et dameseniorhold og fodboldfitness.

-Vi gør også meget ud af det sociale, så alle spillere har fået et lyserødt håndklæde, så de kan klæde om her i klubben. Pigerne holder til i omklædningsrummet ved svømmehallen, mens drengene bruger gymnastiksalen. Så bliver der dagens ret til 25 kr. her i klubben, så spillerne kan spise sammen – og sammen med deres forældre, som naturligvis også er velkomne.

Dameseniorholdet ligger langt nede i systemet, så der er plads til forbedringer – og det går man efter.

-Nogle af de lidt ældre piger går også ind og fungerer som trænere, siger Thomas Dreyer.

Det er ingen hemmelighed, at pigefodbold ofte rammes af afbud og hold, der går i opløsning undervejs i turneringen, men fra DBUs side arbejdes der målrettet mod en strammere struktur og en fordobling af antallet kvindelige spillere fra 65.000 til 130.000.

-Vi har selv måtte sende vores U16-hold til KBU fordi de ikke kunne få kampe under SBU, siger Thomas Dreyer.

På herresiden strømmer medlemmerne til klubben, der er rykket op i serie 3 med det bedste hold.

-Vi har lige fået otte spillere fra FC Søborg og otte fra Gladsaxe-Hero. Og de har alle betalt kontingent med det samme. Vi har fået tilgang af tre tidligere divisionsspillere, så vi satser på at rykke vider op i serie 2 til Bagsværd og Gladsaxe-Hero.

IF Bytoften har kun meget lidt spilleplads, så nu tager nogle hold på Vadgård Skole eller Gladsaxe Stadion for at træne.

-Kort inde i det nye år går man så i gang med at anlægge kunstgræsbanen, siger Thomas Dreyer.