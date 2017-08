Regnskoven kalder

Du kan kende dem på, at de lusker rundt i krattet, lettere duknakkede og totalt tabt for omverdenen. Sådan lyder den karikerede beskrivelse af svampejægerne. Og de har kronede dage i øjeblikket i Hareskoven og kan yderligere se frem til nogle dejlige uger, for svampene pibler frem over alt, og svampejægerne besidder kundskaberne til at adskille spisesvampene fra de dødsensfarlige.

Kun i sjældne tilfælde ender stegepandens svampestuvning med dødelig udgang, men alligevel frygter mange mennesker at tage skovens flotte eksemplarer med hjem til gryden: ”Tænk, hvis man dør af det.”

Jo, risikoen er til stede, hvis man er uvidende. Derfor er det en god idé at alliere sig med en svampekender, hvis du alligevel skulle have lyst til at smage noter af ”sensommerens jordbund”.

Svampe- og naturforeninger afholder i de kommende måneder en række ekskursioner, hvor du som uøvet svampesamler kan tilmelde dig og blive introduceret til en spændende verden.

Kombinationen af regn og lunt vejr får svampene til at springe frem over alt. Så selv om danskerne i stort tal flygter til udlandet for i det mindste at få lidt kulør på kroppen, så flygter svampejægerne også, men de nøjes med skoven.

Og hvorfor så ikke Hareskoven, der er så tæt på?