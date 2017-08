Ren vandalisme

Først var det ”moderne” at sætte ild til biler.

Så var næste dille at løsne hjulbolte, så hjulene kunne risikere at falde af, når bilisterne begyndte at køre.

Og nu er sidste hit at vippe biler om på siden med dertil hørende materielle skader. I løbet af weekenden var der indtil flere episoder i Københavnsområdet.

Natten til søndag gik det ud over den Toyota Aygo som Gustav Friberg havde parkeret over for McDonalds i rundkørslen ved Buddinge Centret.

-Jeg fik ikke så lidt af et chok, da jeg kom ned søndag morgen og så bilen. Jeg måtte lige lukke øjnene og så kigge en gang til, siger Gustav Fribergs kæreste Amanda B. Bertelsen.

Bilen er trykket godt ind i den ene side, der er ødelagt en rude, og der er røget et sidespejl. Forsikringen dækker naturligvis en del af skaden, men Gustav er førstegangsejer af en bil, så han har en selvrisiko på 7.000 kr. Det kan i værste fald ende med at gå ud over den ferie, som vi lige havde købt, siger Amanda B. Bertelsen.

Hun havde håbet, at McDonalds havde video-overvågning af området, men det er så langt fra deres forretning, at de desværre ikke kunne hjælpe.