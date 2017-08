Rigtig god start for Gladsaxe-Hero og AB

Nedrykkerne fra Gladsaxe-Hero fik en fornuftig start på det nye liv i serie 2. På hjemmebane blev det 2-1 over Rosenhøj fra Hvidovre.

Og ABs divisionsreserver i serie 2 kunne forlade banen med alle tre point. Det skete efter 1-0 ude mod Måløv.

Til gengæld gik det ikke så godt for Bagsværd Boldklub, der på hjemmebane tabte 1-3 til Vallensbæk efter at have ført med 1-0 på et mål af Adrian Kvist i det 20. minut.

Vallensbæk scorede i det 50., 82. og 90. minut.

Bagsværd skal lørdag på udebane for at møde Grønne Stjerne, mens AB og Gladsaxe-Hero tørner sammen i Bagsværd.