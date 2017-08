Rimeligt at søge under socialudvalg

Susanne Palsig – formand for sundheds og handicapudvalget – lægger mine ord ind i en intention, som hun selv har opfundet. Jeg indikerer på ingen måde, at de ydelser, der leveres til borgerne fra Gladsaxe Kommune, ikke er fyldestgørende.

Jeg har selv en gammel mor, der får absolut den fineste form for hjælp. Det som ligger til grund for min undren er, at mange af de borgere, jeg har mødt, fortæller, at de ville søge på socialudvalg, hvis de eksempelvis ville stille spørgsmål omkring sociale sager af forskellig art.

At Susanne Palsig insinuerer, at jeg ikke er klar over de mange indsatser borgerne tilbydes, vidner blot om hendes manglende kendskab til mig og til hvad det er jeg, sammen med Alternativet står for. Jeg vil gerne invitere Susanne på en kop kaffe, så vi kan finde et fælles ståsted for den videre dialog – for jeg ønsker ikke at kommunikationen mellem os skal udvikles her på en læserbrevsside i den lokale avis. Det vil jeg langt hellere gøre, når vi sidder overfor hinanden.

Mona Kjærulff Hansen, Kandidat til byrådet for Alternativet.