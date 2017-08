Rørende film fra Erik Clausen

Det er snart 35 år siden, at Erik Clausen instruerede sin første film, men han har ikke mistet sin energi og nærvær. Det beviser hans nyeste film ”Aldrig Mere i Morgen”, hvor Clausen ikke er bange for at tackle de helt store emner. Clausen spiller Thorvald, hvis hjerte en dag giver op. Han får dog besøg af en engel spillet af – hvem ellers? – Bodil Jørgensen. Thorvald får mulighed for at blive på Jorden i nogle dage og observere sine nærmeste, der ikke nødvendigvis reagerer på den måde, Thorvald havde regnet med.

Nicolas Bro spiller Thorvalds søn i denne vedkommende film fra en af de helt store veteraner i dansk film. Spillet mellem Clausen og Jørgensen slår gnister, og der er plads til både tårer og latter.

”Aldrig Mere i Morgen” har premiere i Bibliografen torsdag 31. august.

Lynet McQueen giver den atter gas i den tredje animationsfilm om de talende biler. I ”Biler 3” har Lynet fået baghjul af en ny generation af rasende hurtige racerbiler. Det er ikke noget, Lynet finder sig i, så han planlægger et storstilet comeback i Stempel Cup, og så går det over stok og sten.

Filmserien ”Biler” har taget barnehjerter med storm siden den første film i 2006. Det er igen animationsstudiet Pixar, der står bag filmen, og det betyder, at der er garanteret både kvalitet og underholdning for hele familien. Fans af Lynet McQueen bør selvfølgelig ikke gå glip af de hurtigt kørende løjer.

”Biler 3” har premiere i Bibliografen den 31. august. Filmen kan også ses i 3D, og Lynet og de andre taler naturligvis dansk.