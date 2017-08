Seks ugers fodbold i Værebro

Sommeren igennem har der været spillet fodbold i Værebro. Først blev der spillet streetfodbold på livet løs, og i den forløbne uge sluttede DBUs Get2 Fodboldskole på VB1968s baneanlæg med blandt andet borgmesterbesøg.

Get2 Fodboldskolen henvender sig særligt til børnene i Værebro Park, der kan være med på favorable vilkår. Over 40 børn benyttede sig af muligheden, inden de skulle starte i skolen igen.

– Vi har haft aktiviteter hver eneste dag i sommerferien – og en stor del af det har været streetfodbold, og nu altså fodboldskole, fortæller Mikkel Nielsen, leder af den sociale koordination på Skovbrynet Skole og Værebro.

– På fodboldskolen er det en udfordring for enkelte at komme op om morgenen, fordi de i ferien har været vant til at komme sent i seng… Sådan noget har vi også plads til. Det gælder om, at alle kan være med. Vores streetfodbold blev kørt af de unge selv, og det var en stor succes. Vinderne fik en NIKE-trøje, og når de gik rundt og brystede sig med den, så vidste alle andre, at de havde vundet. Det er langt bedre end at uddele gavekort, siger Jørgen Franck, formand for VB 1968.