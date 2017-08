Seniorlivet som en fest

”Det er en gave, at man kan klare sig selv”.

Siger 80-årige Sonja Rønde Krebs før hun giver sig i kast med klatrebanen Go Monkey på Gladsaxe Stadion – for tredje år i træk.

Det er på med krogene, styrthjelmen og selerne, og så er det ellers derudaf med en vitalitet, der godt kunne få en til at tro, at hun er langt yngre.

-Man skal ikke være bange for højder, og man skal ikke have tendens til at blive svimmel, og så er der nogle baner, der er for krævende, men ellers er det bare om at komme i gang, siger hun.

Hun er en af mange, mange pensionister, der har meldt sig til den kommunale senioridræt.

Mange dårligdomme kan holdes væk, når man bruger sin krop, og så kan der skabes mange af de sociale kontakter, der gør seniorlivet til en fest.

-Vi byder på en mængde forskellige aktiviteter, og vi er begyndt at gøre mere ud af det sociale, så vi også tager kulturelle arrangementer med på programmet, fortæller Lis G. Christiansen, der leder senioridrætten.

”Der er noget hver dag”.

