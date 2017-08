Seriøs Veteranpolitik NU

Undskyld. Gladsaxe kommune har INGEN Veteranpolitik. Der bor 350 veteraner i kommunen, heraf 309 fra Forsvaret. Og tæller vi familie, pårørende, venner og naboer med så er det ca. 2.400 borgere, som kender en veteran. De fleste veteraner klarer sig, men hvad med dem der ikke gør ?

Det er her, at der er brug for en seriøs Veteranpolitik, der tilbyder en særlig koordinerende indsats for veteraner og deres pårørende, når behovet er der. Politikken skal være et tilbud til alle i familien. Den skal gå på tværs af de kommunale enheder. En indgang – en kommune. Det er ikke nok med ord. Der skal handling bag. Dette er kommunen ikke gearet til i dag. Der er brug for at lave en hurtig helhedsorienteret indsats. Politikken skal også udtrykke anerkendelse og respekt for alle veteraners indsats – herunder flagdage og mærkedage. Støt vores veteraner og deres familier – de fortjener det.

Jørgen Mathow-Juhl

Byrådskandidat

Liberal Alliance