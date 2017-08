Skatten skal ned

Der er udsigt til endnu en nedsættelse af kommuneskatten i Gladsaxe. Ifølge det budgetforslag, som borgmester Trine Græse (A) fremlagde ved Gladsaxedagen i lørdags, skal skatten i 2018 være på 23,7 procent, hvor den i 2017 har været på 23,8.

I fjor blev skatten sat ned fra 23,9 til 23,8, så Gladsaxe sammen med København delte 10. pladsen blandt landets billigste kommuner.

Grundskyldpromillen fortsætter uændret på 23 promille.

Nedsættelsen af kommuneskatten sker for at kompensere for øgede udgifter på energiområdet.

Alle borgere, virksomheder og kommunens institutioner skal i stadig højere grad sortere og genanvende affald, og vi sikrer mulighederne for at komme af med genbrugeligt affald ved at udvide og ombygge Genbrugsstationen. Konsekvensen af disse tiltag er, at taksterne vil stige. Vores gunstige økonomiske situation giver os mulighed for at kompensere herfor i 2018, og derfor foreslås det at nedsætte skatten med 0,1 pct., står der i oplægget.

Oplægget taler meget om at hjælpe børn og unge med problemer.

Der er i Gladsaxe Kommune et voksende antal børn og unge, og der kan samtidig konstateres en væsentlig stigning i antallet af underretninger, anbringelser, børnesager og børn med mere komplekse diagnoser. Gladsaxe Kommune oplever et stigende udgiftspres på området for støttekrævende børn og unge i lighed med mange andre kommuner i landet. Købsbudgettet tilføres derfor 16 mio. kr. i 2018, 14 mio. kr. i 2019 og 10 mio. kr. i de efterfølgende år for at imødegå merudgifterne.

Skøjtehallen trænger til renovering, men det er bemærkelseværdigt at kultur, fritid- og idrætsområdet kun kan se frem til 40.000 kr. til Gladsaxe Loves Culture.

Der er 1. behandling af budgettet 6. september.