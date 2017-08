Skiftevis lukning giver færrest gener

I sommerferieperioden er der meget få besøgende i vores svømmehaller og idrætsanlæg.

Derfor har vi besluttet at tilpasse åbningstiderne, så de passer til antallet af brugere. I den forbindelse har vi valgt kun at holde en enkelt svømmehal åben ad gangen.

Ved at holde Bagsværd- og Gladsaxe Svømmehal lukket tre uger på skift, kan vi foretage nødvendige reparationer og vedligeholdelse, så det skaber færrest mulige gener for badegæsterne, i stedet for at gøre det i den travlere efterårsperiode. Samtidig kan personalet afvikle deres sommerferie.

Sommerlukningen har derfor ingen sammenhæng med, at vi lukker Gladsaxe Svømmehal i november for at foretage en større renovering. Jeg er enig i, at cykelparkeringen uden for svømmehallen trænger til en renovering. Derfor kan jeg også glæde Leif Steffensen med, at det er en del af det samlede renoveringsprojekt af Gladsaxe Svømmehal, som vi gennemfører i november.



Katrine Skov (A)

Formand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget