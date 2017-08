Skønhed på alle planer på Søborg Bakke

Iværksættere og selvstændige har lange arbejdstider. Det ved man. Derfor kan det virke ejendommeligt, at Martine Lück – som mor til to børn på tre og et år – vælger at åbne en skønhedssalon.

– Men som selvstændig har jeg muligheden for selv at bestemme mine arbejdstider, det kan man slet ikke i samme grad som ansat, siger Martine Lück, der var ansat som frisør i ti år, inden hun for to måneder siden åbne The Beauty Lounge.

Det var under en seks uger lang rejse i foråret til Thailand, at hun fik ideen til at gå selv. Hun kom hjem, fandt lokalerne på Søborg Hovedgade 119 på toppen af hovedgaden.

– Jeg forelskede mig i lokalerne med det samme. Lokalerne er noget større end jeg oprindeligt havde kalkuleret med, men til gengæld har jeg fået tre freelancere til at være her, så på den måde kan vi drage fordel af hinandens kompetencer – og samtidig kommer det kunderne til gode, siger Martine Lück.

Freelancerne Jessica Andersen, Astrid Voldum og Maj Myndal kompletterer Martine Lücks faglighed, så på den måde kan de tilbyde alle slags skønhedsbehandlinger. For eksempel alt inden for hår, hairstyling, kostvejledning, kosmetologi, voksbehandlinger, massage, øjne, negle, permanent makeup, manicure, pedicure, spray tan etc.

– Vi åbnede den 2. juni, og vi har fået en helt forrygende modtagelse af Søborgs borgere.

Vores fornemmelse er, at de virkelig går op i at støtte de lokale butikker, siger en synligt tilfreds Martine Lück, der selv rykkede til Søborg med familien for fem år siden.