Slut med smøgerne

Det er slut med at ryge i skoletiden for de ældste elever. Gladsaxe Kommune har indført røgfri skoletid på alle skoler. Initiativet skal bakke op om en stærk røgfri identitet blandt børn og unge.

Når skoleeleverne i Gladsaxe i disse dage tager hul på et nyt skoleår, møder eleverne samtidig op til en skoledag helt uden tobaksrøg.

Gladsaxe Kommune har fra 1. august indført røgfri skoletid for alle elever på skolerne. Skolerne og skolegårdene har været røgfri i mange år, men nu må eleverne ikke ryge den tid, de er på skolen, heller ikke i pauserne selvom de går uden for skolens område. Initiativet skal bakke op om en stærk røgfri identitet på skolerne – og blandt børn og unge.

– Vi har besluttet, at skoledagen skal være røgfri for alle elever, fordi vi ønsker at skolerne opbygger en synlig røgfri identitet, så alle børn og unge føler sig som en del af et stærkt fællesskab, hvor det ikke er smart at ryge. De ældste elever skal ikke gå ud og ryge, når de forlader skolen i pauserne. De yngre elever skal ikke se på, at de store står og ryger uden for skolen. Og de elever, som i dag bliver fristet til at begynde at ryge, fordi nogle af de andre gør det, dem vil vi gerne give bedre mulighed for at forblive fri for røg og rygning. siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

Det er i høj grad op til de enkelte skoler, hvordan de vil håndtere den røgfri skoledag og de elever, der alligevel vælger at tænde en smøg i pausen.

– Det er i sagens natur begrænset, hvilke sanktionsmuligheder skolerne har over for de elever, der ikke overholder den røgfri skoletid. Vi hverken kan – eller ønsker – at smide elever ud af skolen. Så det vil være noget med at tage en snak med eleven og inddrage forældrene, siger Trine Græse.

Få daglige rygere

Initiativet med røgfri skoletid vil kun berøre et fåtal af de største elever. For andet år i træk viser sundhedsprofilen for udskolingen, som er en undersøgelse af elevernes trivsel og sundhed, at kun 2 procent af eleverne i 9. klasse på skolerne i Gladsaxe Kommune ryger dagligt. Det er et godt stykke under landsgennemsnittet på 5 procent. Samtidig viser sundhedsprofilen, at der er hele tre skoler ud af 10, som slet ikke har nogen 9. klasseelever, der er daglige rygere.

Gladsaxe Kommune har de seneste fem år haft obligatorisk rygeforebyggelse blandt børn og unge. Blandt andet gennem teaterforedraget ACT ON IT – Don’t smoke, der bliver vist for alle kommunens 7. klasser.

Teaterforedraget bruger teatrets virkemidler til at fortælle de unge, hvordan rygning kan skade dem. Efter teaterforedraget får klasserne besøg af en sundhedsplejerske, der på en inddragende og anderledes måde fortæller om konsekvenserne af rygning. Samme sundhedsplejerske kommer på besøg igen i 8. klasse. De røgfrie miljøer er ikke kun forbeholdt børn og unge. Siden 2015 har alle kommunale arbejdspladser i Gladsaxe haft røgfri arbejdstid. Samtidig skal det snart politisk besluttes, om Gladsaxe Kommune skal melde sig ind i partnerskabet Røgfri Fremtid, der er en uforpligtende partnerskab stiftet af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Målet med Røgfri Fremtid er, at vi i 2030 ser de første røgfri generationer i Danmark.